Канада планує вдвічі збільшити потужність свого першого великого LNG-термінала

Міжнародні компанії-власники першого в Канаді великомасштабного термінала для експорту зрідженого природного газу(LNG) у вівторок погодили розширення підприємства в Британській Колумбії вартістю 33 млрд канадських доларів (23 млрд доларів США). Проєкт удвічі збільшить потужність термінала та розширить експорт Канади на закордонні енергетичні ринки.

Як пише АР, компанія LNG Canada заявила, що її партнери ухвалили остаточне інвестиційне рішення щодо другого етапу проєкту в Кітіматі, внаслідок чого потужність підприємства зросте до 28 млн тонн на рік. Розширення передбачає будівництво двох додаткових установок для переробки LNG, ще одного резервуара для зберігання та додаткового причалу для завантаження. При цьому використовуватиметься інфраструктура першої фази проєкту, з якої минулого року почався експорт.

Власниками LNG Canada є британська Shell, малайзійська Petronas, китайська PetroChina, японська Mitsubishi Corp. та південнокорейська KOGAS.

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Природний газ із західних районів Канади трубопроводом надходить до Кітімата, де його зріджують і завантажують на танкери для експорту, переважно на азійські ринки.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що розширення зробить LNG Canada другим за величиною підприємством такого типу у світі та створить до 4 000 робочих місць на піку будівельних робіт. За словами Карні, тихоокеанське узбережжя Канади дає проєкту перевагу над американськими експортерами LNG. Танкерні поставки з Кітімата можуть досягати Азії за 8–10 днів, що менш ніж удвічі швидше, ніж транспортування з узбережжя Мексиканської затоки США.

Розширення LNG Canada також спричинить багатомільярдне розширення газопроводу Coastal GasLink, яким керує TC Energy. Він транспортує природний газ із Досон-Крік до Кітімата.

У TC Energy заявили, що встановлять додаткові компресорні станції та модернізують інфраструктуру, що дозволить майже вдвічі збільшити пропускну здатність газопроводу. На піку будівництва це створить до 2 100 робочих місць.

Зріджений природний газ (LNG) – це природний газ, охолоджений до рідкого стану для транспортування та зберігання, після чого його знову перетворюють на газ для опалення, виробництва електроенергії та промислового використання.