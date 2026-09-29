У Польщі заявили про кібератаку на найбільшу компанію, що пропонує онлайн-системи для бухгалтерського обліку

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У Польщі компанія «Fakturownia», що пропонує онлайн-системи для бухгалтерського обліку, стала жертвою кібератаки.

Як пише RMF24, про атаку розповів віцепрем'єр-міністр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. Він повідомив на платформі X про серйозний інцидент із безпекою, який торкнувся Fakturownia – популярної системи для онлайн-виставлення рахунків та бухгалтерського обліку. Компанія підтвердила, що стороння особа скористалася вразливістю в системі безпеки й отримала доступ до частини даних користувачів.

Згідно з офіційним повідомленням, витік охопив, зокрема, дані облікових записів користувачів та їхніх контрагентів, рахунки-фактури, виставлені до 2023 року, хеші паролів, номери банківських рахунків, інформацію про платежі, а також системні ключі та паролі додатків.

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Водночас Fakturownia запевняє, що дані, інтегровані з Національною системою електронного виставлення рахунків (KSeF), а також дані платіжних карток не були скомпрометовані.

Служби активно працюють над встановленням особи зловмисників, які, за словами головного редактора порталу Zaufana Trzecia Strona Адама Хертле, можуть бути пов'язані з попередніми резонансними витоками даних із компаній MyDr та Qbusoft.

Віцепрем'єр Гавковський наголосив, що підтримка державних установ для жертв кібератак доступна цілодобово, а винні будуть притягнуті до відповідальності.

Fakturownia обслуговує понад 600 тисяч клієнтів у Польщі та за кордоном, тому масштаб потенційної загрози є значним.