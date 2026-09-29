Верховний суд США дозволив тимчасово відновити депортації людей до третіх країн

Судді також погодилися розглянути аргументи сторін у цій справі в грудні.

Судді Верховного суду дозволили адміністрації Трампа відновити депортацію людей до країн, які не є їхніми рідними.

Як пише The Guardian, Верховний суд США задовольнив клопотання мінʼюсту про призупинення дії рішення окружного судді Браяна Мерфі з Бостона. Той постановив, що політика Міністерства внутрішньої безпеки щодо видворення мігрантів до так званих третіх країн є незаконною, поки адміністрація оскаржує це рішення у Верховному суді.

Судді також погодилися розглянути аргументи сторін у цій справі в грудні, після чого очікується остаточне рішення щодо законності цієї політики.

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Троє ліберальних суддів Верховного суду не погодилися з рішенням більшості.

Представники федерального уряду заявили, що рішення суду нижчої інстанції змусило скасувати депортаційний рейс, на борту якого перебували близько 70 людей, яких планували відправити до трьох країн.

Раніше судді вже дозволяли тимчасово продовжувати депортаційні рейси, які є однією із ключових складових імміграційної політики адміністрації Трампа, коли справа розглядалася у Верховному суді минулого року. В іншому рішенні на користь адміністрації Верховний суд згодом скасував обмеження, запроваджені суддею для захисту групи чоловіків від депортації до Південного Судану.

За підрахунками правозахисних організацій, від початку дії цієї політики минулого року понад 25 000 людей було депортовано до 29 країн. Переважна більшість із них була відправлена до Мексики.

Адміністрація також здійснювала депортації до політично нестабільного Південного Судану. Державний департамент США закликає американців утримуватися від поїздок до цієї країни через ризики злочинності, викрадень людей та збройного конфлікту. Серед інших країн, куди США депортували людей за цією схемою, є Уганда, Екваторіальна Гвінея, Ліберія, Центральноафриканська Республіка та інші держави.