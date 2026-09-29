В Румунії проходять масштабні навчання рятувальників із шести країн

Євросоюз виділив на ці навчання майже 1 мільйон євро.

Від 28 вересня і по 2 жовтня у Румунії проходять масштабні навчання ЄС з цивільного захисту. У них беруть участь 235 представників екстрених служб із Австрії, Чехії, Естонії, Франції, Румунії та України.

Про це пише пресслужба Єврокомісії.

Разом із представниками академічних установ команди перевіряють здатність працювати спільно в умовах складного сценарію, що поєднує повені, забруднення та небезпеки, пов'язані з конфліктом. Навчання під назвою CROSSFLOOD організовані в межах Механізму цивільного захисту ЄС і проходять у повіті Сучава в Румунії. ЄС виділив на них майже €1 млн, що покриває 90% їхньої вартості.

Регулярні навчання ЄС є одним із заходів, передбачених Стратегією Союзу щодо готовності, спрямованою на посилення готовності Європи до складних криз. Навчання проходять за стратегією, яка враховує всі типи загроз, тобто передбачає підготовку до ситуацій, коли різні ризики можуть взаємодіяти та посилювати вплив один одного.

Після завершення навчань проведуть оцінювання, щоб визначити отримані уроки та використати їх для вдосконалення майбутніх операцій з реагування на надзвичайні ситуації.