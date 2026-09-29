Експорт нафти з Близького Сходу досяг найвищого рівня з початку війни з Іраном

У вересні середній обсяг поставок із Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Бахрейну, Кувейту та Іраку становив 15,5 млн барелів на день.

Експорт нафти з Близького Сходу відновився до найвищого рівня з початку війни з Іраном у лютому, оскільки виробники нафти з країн Перської затоки знаходять способи обходити іранську блокаду Ормузької протоки.

Про це пише Financial Times.

За даними постачальника даних Kpler, у вересні середній обсяг поставок із Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Бахрейну, Кувейту та Іраку становив 15,5 млн барелів на день. Це найвищий показник від початку війни та понад 80% від середнього рівня за 12 місяців до початку конфлікту.

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Відновлення експорту загрожує послабити позиції Тегерана на переговорах зі США щодо мирної угоди, оскільки Вашингтон перебуває під меншим тиском щодо досягнення домовленостей, доки вантажі продовжують залишати Перську затоку.

Однак, схоже, що збільшення поставок мало вплинуло на стримування цін на нафту. Вартість нафти Brent, міжнародного еталона, зросла приблизно з $90 за барель наприкінці серпня до понад $100 нині, хоча залишається значно нижчою за воєнний пік – понад $126 у квітні.

Виробники нафти в регіоні дедалі частіше пропонують транспортувати сиру нафту з портів Перської затоки на судна, які очікують за межами протоки. Це дає змогу уникати ризиків перетину Ормузької протоки для судноплавних компаній, які зазвичай завантажують танкери безпосередньо всередині затоки.

Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, намагалася обійти протоку, використовуючи свій трубопровід «Схід–Захід», який проходить через Аравійський півострів від Перської затоки до Червоного моря. Після атаки 10 вересня країна була змушена зупинити потік нафти через трубопровід і збільшити експорт через протоку. За даними Kpler, завантаження танкерів у порту Рас-Танура на узбережжі Перської затоки зараз перебуває на найвищому рівні від початку війни.

Відтоді королівство відновило частину роботи трубопроводу, а поставки з порту Янбу на Червоному морі цього місяця зросли. Загальний обсяг експорту нафти Саудівською Аравією всіма маршрутами у вересні, за попередніми даними Kpler, зріс більш ніж удвічі – до 6,9 млн барелів на день.

Потоки з ОАЕ та Бахрейну також зросли. Показники для всього регіону можуть бути переглянуті в бік збільшення, оскільки виявляється більше так званих «темних» перетинів - випадків, коли судна вимикають транспондери під час проходження високоризикових вузьких місць, таких як Ормузька протока.

Попри атаки на судноплавство в протоці, продовжуються човникові перевезення та операції з передачі вантажів із судна на судно.

Британська служба морської торгівлі (UKMTO) заявила, що протягом останніх семи днів за підтримки повітряного прикриття США в середньому 30 суден на день проходили через протоку. Більшість із них були нафтовими танкерами.

Минулого тижня вартість проходження супертанкерів через Ормузьку протоку досягла рекордних $1,2 млн на день. Це спричинило ажіотажний попит на будь-які доступні судна, здатні доставляти вантажі до Перської затоки й отримувати прибуток від таких ставок. Ціни на вживані танкери також досягли рекордних рівнів.