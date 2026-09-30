Директор керівної компанії Ейфелевої вежі у Парижі піде у відставку через сексистський скандал

Компанія Sete, яка забезпечує роботу Ейфелевої вежі у Парижі, оголосила про відставку директора Патріка Бранко Руїво на тлі історії щодо відвідування пам'ятки індуїстською релігійною групою.

Як пише The Guardian, 5 вересня цього року жінки, що працюють на вежі, отримали від керівництва вказівку залишити робочі місця та перечекати в окремих кімнатах, поки їх замінили чоловічим персоналом. Виявилося, що це була примха делегації, яка звернулася до керівництва Sete з проханням мінімізувати контакти з жінками під час підйому на вежу.

Обурені працівники провели страйк, під час якого упродовж доби головна туристична принада французької столиці залишалася зачиненою для відвідувачів. Історія про дискримінацію швидко сягнула владних кабінетів.

За наполяганням міської ради директор Sete вирішив піти зі своєї посади, оскільки "дозволив статися ситуації, яка повністю суперечить цінностям рівності та неупередженості, які має демонструвати Ейфелева вежа як один з головних символів Франції".