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Парламент Словаччини звільнив віцепрем'єра, що може призвести до розвалу коаліції

Критичний момент для влади Роберта Фіцо.

Парламент Словаччини звільнив віцепрем'єра, що може призвести до розвалу коаліції
Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Національна рада Словаччини на вечірньому засіданні 29 вересня проголосувала за усунення з посади віцепрем'єр-міністра та міністра охорони навколишнього середовища Томаша Тараби. 

Як пише "Європейська правда", відставку міністра підтримала не лише опозиція, але й парітя SNS, яка входить до більшості. Це слугує сигналом кризи у коаліції, яка здатна призвести до втрати влади прем'єром Робертом Фіцо.

Томаш Тараба раніше анонсував, що у випадку втрати урядового портфеля може створити окрему парламентську групу, до якої приєднаються депутати з більшості. Фактично він таким чином перезапускає політичну кар'єру, що теж не є хорошою новиною для Фіцо.

На посаді міністра навколишнього середовища Тарабу замінить державний секретар відомства Філіп Куффа, що не надто влаштовує президента Словаччини Петера Пеллегріні. Той публічно заявляв, що в країні є більш кваліфіковані претенденти для цієї посади.

Якщо Фіцо не вдасться подолати кризу, дострокові парламентські вибори у Словаччині можливі вже навіть у січні. 

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