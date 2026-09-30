Національна рада Словаччини на вечірньому засіданні 29 вересня проголосувала за усунення з посади віцепрем'єр-міністра та міністра охорони навколишнього середовища Томаша Тараби.

Як пише "Європейська правда", відставку міністра підтримала не лише опозиція, але й парітя SNS, яка входить до більшості. Це слугує сигналом кризи у коаліції, яка здатна призвести до втрати влади прем'єром Робертом Фіцо.

Томаш Тараба раніше анонсував, що у випадку втрати урядового портфеля може створити окрему парламентську групу, до якої приєднаються депутати з більшості. Фактично він таким чином перезапускає політичну кар'єру, що теж не є хорошою новиною для Фіцо.

На посаді міністра навколишнього середовища Тарабу замінить державний секретар відомства Філіп Куффа, що не надто влаштовує президента Словаччини Петера Пеллегріні. Той публічно заявляв, що в країні є більш кваліфіковані претенденти для цієї посади.

Якщо Фіцо не вдасться подолати кризу, дострокові парламентські вибори у Словаччині можливі вже навіть у січні.