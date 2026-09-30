​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ГоловнаСвіт

Трамп публічно поскаржився через відмову від своєї президентської зарплати

Під час обох термінів у Білому домі республіканець не отримував виплати главі держави.

Трамп публічно поскаржився через відмову від своєї президентської зарплати
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час одного з публічних виступів порушив тему зарплати глави держави, яку він добровільно не отримує.

Як пише Clash Report, республіканець висловив розчарування, що йому "ніхто не дякує за те, що я не отримую зарплати". Публіка сприйняла слова Трампа як жарт і відреагувала сміхом.

Згідно з федеральними законами, президент США має зарплату на рівні 400 тисяч доларів на рік, тобто близько 33 тисячі доларів на місяць. У 2017 році, вперше потрапивши в Овальний кабінет, Трамп розпорядився спрямовувати ці кошти Службі національних парків та міністерству транспорту.

Під час другого терміну він теж не отримує виплати, але Білий дім цього разу не уточнював, куди йдуть гроші замість кишені республіканця.

Статки Трампа, за оцінками бізнес-аналітиків, становлять близько 7 мільярдів доларів. За останній рік вони трохи скоротилися, але порівняно з моментом його обрання на посаду у 2024 році - виросли одразу на 2,4 мільярда завдяки криптовалютним проєктам та ліквідним активам.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies