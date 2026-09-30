Трамп публічно поскаржився через відмову від своєї президентської зарплати

Під час обох термінів у Білому домі республіканець не отримував виплати главі держави.

Президент США Дональд Трамп під час одного з публічних виступів порушив тему зарплати глави держави, яку він добровільно не отримує.

Як пише Clash Report, республіканець висловив розчарування, що йому "ніхто не дякує за те, що я не отримую зарплати". Публіка сприйняла слова Трампа як жарт і відреагувала сміхом.

Згідно з федеральними законами, президент США має зарплату на рівні 400 тисяч доларів на рік, тобто близько 33 тисячі доларів на місяць. У 2017 році, вперше потрапивши в Овальний кабінет, Трамп розпорядився спрямовувати ці кошти Службі національних парків та міністерству транспорту.

Під час другого терміну він теж не отримує виплати, але Білий дім цього разу не уточнював, куди йдуть гроші замість кишені республіканця.

Статки Трампа, за оцінками бізнес-аналітиків, становлять близько 7 мільярдів доларів. За останній рік вони трохи скоротилися, але порівняно з моментом його обрання на посаду у 2024 році - виросли одразу на 2,4 мільярда завдяки криптовалютним проєктам та ліквідним активам.