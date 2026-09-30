Трамп підписав указ про перейменування ШІ на "суперінтелект"

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування штучного інтелекту (ШІ) на "суперінтелект" (Super intelligence).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Білий дім.

"Сьогодні президент Трамп підписав указ, спрямований на те, щоб замість терміна "штучний інтелект" використовувати термін "суперінтелект"... Це рішення покликане привернути увагу до постійних технологічних інновацій та до безмежних можливостей, які відкриються для американського народу", – йдеться в повідомленні.

Указ передбачає, що всі федеральні відомства, пов'язані з виконавчою владою, відтепер повинні використовувати новий термін.