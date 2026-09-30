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Трамп підписав указ про перейменування ШІ на "суперінтелект"

Тепер федеральні відомства, пов'язані з виконавчою владою, повинні використовувати новий термін.

Трамп підписав указ про перейменування ШІ на "суперінтелект"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування штучного інтелекту (ШІ) на "суперінтелект" (Super intelligence).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Білий дім.

"Сьогодні президент Трамп підписав указ, спрямований на те, щоб замість терміна "штучний інтелект" використовувати термін "суперінтелект"... Це рішення покликане привернути увагу до постійних технологічних інновацій та до безмежних можливостей, які відкриються для американського народу", – йдеться в повідомленні.

Указ передбачає, що всі федеральні відомства, пов'язані з виконавчою владою, відтепер повинні використовувати новий термін.

  • Вперше Трамп запропонував перейменувати ШІ, під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у вересні. У своєму виступі він висловив надію на те, що в усіх документах США, а також у всьому світі, буде використовуватися "більш точний термін "суперінтелект" замість "штучний інтелект".
  • Трамп тоді пояснив, що, на його думку, слово "штучний" створює хибне уявлення про технологію як про щось "несправжнє".
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