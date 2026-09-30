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США опинились в компанії Росії та Білорусі, вийшовши з антикорупційного органу Ради Європи

Адміністрація Трампа продовжує розривати зв'язки з міжнародними організаціями.

США опинились в компанії Росії та Білорусі, вийшовши з антикорупційного органу Ради Європи
Рада Європи
Фото: Альбін Курті

Рада Європи отримала від Сполучених Штатів офіційне сповіщення про припинення співпраці з Групою держав проти корупції, відомою під назвою GRECO.

Як пише Associated Press, Державний департамент США заявив, що участь у цій організації "не приносить явної користі національній безпеці Америки". 

Дипломатичне відомство наголосило, що "ера виписування чеків міжнародним бюрократіям завершена, натомість США надають перевагу більш дієвим способам боротьби з корупцією - візовим обмеженням, санкціям та кримінальним розслідуванням корупційних схем". 

Раніше лише дві країни за весь час існування GRECO вийшли з її складу - це Росія та Білорусь. Тепер у сумнівній компанії опинились і Сполучені Штати, які до того залишили низку інших міжнародних інституцій зі штаб-квартирами у Європі - наприклад, Всесвітню організацію охорони здоров'я та Раду ООН з питань прав людини.

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