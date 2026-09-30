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У Молдові дрон вибухнув біля антени зв’язку: уламки розлетілися на понад 200 метрів

Безпілотник пролетів на низькій висоті над містом Бендери.

У Молдові дрон вибухнув біля антени зв’язку: уламки розлетілися на понад 200 метрів
Вибух дрона в Молдові
Фото: Скриншот з відео

У Молдові безпілотник вибухнув поблизу села Гирбовац району Аненій-Ной. Внаслідок інциденту ніхто попередньо не постраждав.

Про це пише поліція Молдови.

Про дрон, який на невеликій висоті пролетів над містом Бендери, молдовська поліція отримала повідомлення близько 05:40. Згодом апарат упав за межами Гирбоваца і вибухнув.

Місце взяли під охорону, а фахівці почали обстеження території. Під час роботи вони встановили, що вибух стався приблизно на висоті 40 метрів над землею – біля антени зв’язку, яка належить цивільному оператору.

На антені виявили характерні сліди вибуху: деформацію металу та сліди термічного впливу. У радіусі приблизно 265 метрів правоохоронці знайшли численні уламки безпілотника. 

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