У Молдові безпілотник вибухнув поблизу села Гирбовац району Аненій-Ной. Внаслідок інциденту ніхто попередньо не постраждав.
Про це пише поліція Молдови.
Про дрон, який на невеликій висоті пролетів над містом Бендери, молдовська поліція отримала повідомлення близько 05:40. Згодом апарат упав за межами Гирбоваца і вибухнув.
Місце взяли під охорону, а фахівці почали обстеження території. Під час роботи вони встановили, що вибух стався приблизно на висоті 40 метрів над землею – біля антени зв’язку, яка належить цивільному оператору.
На антені виявили характерні сліди вибуху: деформацію металу та сліди термічного впливу. У радіусі приблизно 265 метрів правоохоронці знайшли численні уламки безпілотника.
- 27 вересня у Молдові виявили уламки дрона в районі Штефан-Воде. Територію одразу оточили для з'ясування обставин інциденту.
- У 2026 році загалом зафіксували понад 40 таких випадків.