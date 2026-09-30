Китайські моделі ШІ Kimi розповіли дослідникам, як створити біологічну зброю

Китайський розробник ШІ – компанія Moonshot – проводить внутрішню перевірку після того, як дослідникам вдалося змусити дві популярні моделі Kimi розповісти, як створити біологічну зброю та здійснити замовне вбивство.

Про це повідомляє BBC.

Компанія Mindgard, що займається тестуванням безпеки систем штучного інтелекту у липні виявила, що моделі Kimi K2.6 та K3 Swarm здатні обходити встановлені розробниками запобіжні обмеження.

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Це з’ясувалося під час процесу, відомого як “джейлбрейк” (jailbreaking), коли дослідники використовують низку складних інструкцій, щоб перевірити, чи ігнорують інструменти ШІ встановлені захисні бар’єри, які мали б перешкоджати обговоренню Kimi чутливих або небезпечних тем.

У Moonshot заявили, що відкриті до відгуків від сторонніх організацій, оскільки вважають це “важливою складовою створення досконалішого та безпечнішого штучного інтелекту”.

Компанія також повідомила, що наразі обговорює висновки дослідження з представниками Mindgard.

Нещодавні інциденти з ШІ-агентами

“Джейлбрейки” (обхід обмежень безпеки ШІ) становлять інший тип ризику порівняно з нещодавньою низкою гучних інцидентів за участю штучного інтелекту. У тих випадках автономні інструменти ШІ – так звані “агенти”, розроблені американськими компаніями (зокрема OpenAI, Meta та Anthropic), – зламували певні онлайн-сервіси.

Хоча злам захисту ШІ – це складний процес, що вимагає чимало часу та наполегливості, деякі експерти побоюються, що хакери та зловмисники можуть вдатися до таких методів, щоб завдати шкоди.

Компанія Anthropic нещодавно повідомила, що виявила та припинила спроби використання однієї зі своїх моделей ШІ для “зловмисної діяльності”, яка могла б сприяти розробці біологічної зброї.