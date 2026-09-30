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​Літак авіакомпанії flydubai з 180 пасажирами на борту подав сигнал про надзвичайну ситуацію

Винищувачі Ізраїлю піднімали в повітря. Попередньо, на борту стався конфлікт між пілотами.

​Літак авіакомпанії flydubai з 180 пасажирами на борту подав сигнал про надзвичайну ситуацію
ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Літак авіакомпанії flydubai, який виконував рейс із Дубая до Тель-Авіва, подав у польоті сигнали про надзвичайну ситуацію та можливе незаконне втручання. Зрештою повітряне судно здійснило посадку в аеропорту Табука в Саудівській Аравії.

Про це пише The Times of Israel.

Спочатку екіпаж літака передав код 7700 – міжнародний сигнал загальної надзвичайної ситуації. Через короткий час борт почав передавати код 7500, який використовується для позначення захоплення літака або іншого незаконного втручання.

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За даними ізраїльських безпекових джерел, у напрямку літака вилетіли винищувачі Військово-повітряних сил Ізраїлю. Тим часом прем’єр-міністр та міністр оборони Ізраїлю провели екстрені консультації, повідомляли ізраїльські медіа.

Після подачі сигналів літак зник із деяких сервісів відстеження польотів. Згодом стало відомо, що він прямує до Саудівської Аравії та має сісти в аеропорту Табука.

На борту, за попередніми даними, перебували близько 180 пасажирів. Літак приземлився в Табуку. Після посадки ізраїльські безпекові джерела повідомили, що версію захоплення літака відкинули.

За їхніми даними, причиною, ймовірно, став конфлікт між пілотами літака. Саме через цей інцидент екіпаж міг передати сигнали про загальну надзвичайну ситуацію та незаконне втручання. Інших подробиць наразі не повідомляли.

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