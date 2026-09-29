Німецька STARK представила автономний безекіпажний катер Vanta 12 із дальністю до 1200 морських миль

Заявлено, що дрон може нести 10 баражуючих БпЛА Cascade та чотири керовані протикорабельні ракети Sea Venom

Німецька оборонна компанія STARK, яка має R&D-центр в Україні, представила Vanta 12 — автономний безекіпажний катер (БЕК) для розвідки, спостереження та протидії загрозам на морі. Про це компанія повідомила у пресрелізі.

За даними STARK, Vanta 12 має довжину 12 метрів, може розвивати швидкість до 40 вузлів (74 км/год) і проходити до 1200 морських миль (2222 км). БЕК здатен нести до 2 тонн корисного навантаження та протягом кількох тижнів безперервно залишатися в морі.

Платформа поєднує автономну навігацію, системи на основі штучного інтелекту та модульну архітектуру. Залежно від завдання, БЕК може оснащуватися різними сенсорами та засобами радіоелектронної боротьби, кажуть розробники.

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У компанії зазначають, що на платформу вже інтегрували 10 баражуючих боєприпасів Cascade власної розробки STARK та провели їхні пуски. Крім того, Vanta 12 оснастили чотирма керованими протикорабельними ракетами Sea Venom виробництва MBDA, які вже перебувають на озброєнні сил НАТО.

Таким чином, кажуть у STARK, безекіпажний катер може вести розвідку, патрулювати акваторію та відстежувати потенційні загрози, а також застосовувати засоби ураження.

Можливості Vanta 12 вже продемонстрували під час REPMUS — навчань НАТО з роботизованими та безекіпажними морськими системами, що пройшли у Португалії з 31 серпня по 25 вересня. Катер успішно виконав низку місійних сценаріїв у взаємодії з пілотованими й безекіпажними платформами.

Для масштабування виробництва сімейства Vanta STARK співпрацює з німецькою Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG). Партнери планують розширити промислову базу для виробництва платформ у Німеччині та інших країнах Європи.

STARK — європейська оборонно-технологічна компанія, що розробляє та виробляє безпілотні системи для повітряних і морських операцій, а також програмне забезпечення для управління ними. Компанія працює в Німеччині, Україні, Великій Британії, Греції та Швеції. Серед її розробок — баражуючі боєприпаси Virtus, Gambit і Cascade, сімейство безекіпажних надводних апаратів Vanta та платформа управління Minerva.

Зазначимо, Україна вже має один із найбільш розвинених у світі напрямів розробки та застосування бойових безекіпажних катерів. Українські БЕКи використовують не лише для ударів по кораблях, а й для розвідки, патрулювання, ураження повітряних цілей та запуску інших безпілотників. Показовим прикладом розвитку цієї технології є лінійка дронів Magura: від ударних V5, які уразили кілька десятків російських військових кораблів, до MV11, на який інтегрували українські БпЛА Sting виробництва Wild Hornets.