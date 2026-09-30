Україна і Узбекистан запроваджують "транспортний безвіз" для вантажних перевезень

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник та міністр транспорту Узбекистану Ільхом Махкамов підписали протокол про лібералізацію двосторонніх і транзитних вантажних перевезень.

Про це Калашник повідомив у Telegram.

"Запроваджуємо «транспортний безвіз» з Узбекистаном — ще однією країною, з якою українські вантажні перевізники зможуть працювати без дозволів. Для українських перевізників це означає менше адміністративних процедур і витрат часу. Виконання таких перевезень більше не залежатиме від кількості доступних дозволів", - написав він.

Калашник зазначив, що через повномасштабну війну з Росією традиційна логістика між Україною та Центральною Азією суттєво змінилася. Тому довелося працювати над альтернативними маршрутами та спрощувати умови перевезень.

За словами міністра, в 2025 році товарообіг між Україною та Узбекистаном становив близько 315 млн доларів, що на 14% більше, ніж роком раніше. Спрощення автомобільних перевезень допоможе компаніям обох країн розвивати торгівлю.

"Послідовно розширюємо географію «транспортного безвізу». Україна вже має лібералізовані вантажні перевезення з 38 країнами, включно з державами Європейського Союзу", - додав Калашник.