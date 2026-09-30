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Reuters: США передали Ірану відповідь на план щодо відновлення переговорів

Головною проблемою залишається порядок виконання домовленостей.

Reuters: США передали Ірану відповідь на план щодо відновлення переговорів
Міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі
Фото: EPA/UPG

Іран отримав від США відповідь на запропонований Тегераном семиденний план заходів. Американську позицію через катарських посередників передали міністру закордонних справ Ірану Аббасу Арагчі.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Головною проблемою у переговорах залишається порядок виконання домовленостей. При цьому сторони не мають принципових розбіжностей щодо самих складових плану.

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Катарські посередники передали Арагчі та його команді отримані від Вашингтона пропозиції в понеділок, коли іранська делегація поверталася зі США. Очікується, що в середу, 30 вересня, Арагчі обговорить американську відповідь у Тегерані.

Що передувало?

Іран представив свій семиденний план минулого тижня. За словами Арагчі, у разі виконання необхідних умов Ормузька протока може бути знову відкрита, а нормальне морське судноплавство – відновлене.

Документ передбачає семиденний період заходів для зміцнення довіри та повернення Вашингтона й Тегерана до розширеної версії меморандуму про взаєморозуміння, погодженого в червні. Зокрема, йдеться про конкретні кроки щодо ядерної програми Ірану.

Президент США Дональд Трамп раніше відкинув пропозицію Тегерана, після чого Катар продовжив посередницькі зусилля між двома країнами.

  • Червневий меморандум передбачав короткострокове припинення вогню, а також положення щодо протоки та ядерної програми Ірану.
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