Reuters: США передали Ірану відповідь на план щодо відновлення переговорів

Іран отримав від США відповідь на запропонований Тегераном семиденний план заходів. Американську позицію через катарських посередників передали міністру закордонних справ Ірану Аббасу Арагчі.
Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.
Головною проблемою у переговорах залишається порядок виконання домовленостей. При цьому сторони не мають принципових розбіжностей щодо самих складових плану.
Катарські посередники передали Арагчі та його команді отримані від Вашингтона пропозиції в понеділок, коли іранська делегація поверталася зі США. Очікується, що в середу, 30 вересня, Арагчі обговорить американську відповідь у Тегерані.
Що передувало?
Іран представив свій семиденний план минулого тижня. За словами Арагчі, у разі виконання необхідних умов Ормузька протока може бути знову відкрита, а нормальне морське судноплавство – відновлене.
Документ передбачає семиденний період заходів для зміцнення довіри та повернення Вашингтона й Тегерана до розширеної версії меморандуму про взаєморозуміння, погодженого в червні. Зокрема, йдеться про конкретні кроки щодо ядерної програми Ірану.
Президент США Дональд Трамп раніше відкинув пропозицію Тегерана, після чого Катар продовжив посередницькі зусилля між двома країнами.
- Червневий меморандум передбачав короткострокове припинення вогню, а також положення щодо протоки та ядерної програми Ірану.