Бернем натякнув, що його уряд може розглянути можливість повернути Великобританію до Євросоюзу

На щорічній конференції керівної Лейбористської партії, прем'єр-міністр заявив, що угода щодо Brexit, укладена консерваторами, завдала “більше шкоди, ніж користі”.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що його може розглянути спробу повернути країну до Європейського Союзу.

Про це пише Politico.

Виступаючи у вівторок у Ліверпулі на щорічній конференції керівної Лейбористської партії, Бернем заявив, що угода щодо Brexit, укладена консерваторами, завдала “більше шкоди, ніж користі”.

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Він також пообіцяв окреслити своє бачення “різних варіантів довгострокових відносин Британії з нашими європейськими партнерами” під час саміту між Великою Британією та ЄС, що відбудеться пізніше цього року.

В інтерв’ю BBC Бернем зазначив: “Ми могли б розглянути пропозицію (колишнього міністра фінансів) Джорджа Осборна щодо митного союзу, звернути увагу на позицію ліберал-демократів стосовно єдиного ринку або ж піти на повне відновлення членства”.

Він додав: “Отже, безумовно, існують варіанти, які слід розглянути; нам потрібно оцінити, що є реалістичним, а також зважити всі “за” і “проти” кожного з них”.

Кір Стармер, попередник Бернема від Лейбористської партії, обіцяв не повертатися до єдиного ринку чи митного союзу ЄС. Адміністрація Бернема дотримуватиметься цієї позиції до загальних виборів, однак його крок заклав підґрунтя для спроби перезавантажити відносини вже після виборів – через десять років після референдуму щодо Brexit.

Опозиційні консерватори миттєво розкритикували зміну позиції Бернема. Заступник лідера партії Алекс Бургхарт заявив: “Не можна вірити жодному слову Енді Бернема. Ще кілька тижнів тому він казав, що хоче залишити суперечки щодо Brexit у минулому, а тепер знову втягує Британію в них, озвучуючи ідею повернення до ЄС”.