Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
ГоловнаСвіт

Бернем натякнув, що його уряд може розглянути можливість повернути Великобританію до Євросоюзу

На щорічній конференції керівної Лейбористської партії, прем'єр-міністр заявив, що угода щодо Brexit, укладена консерваторами, завдала “більше шкоди, ніж користі”. 

Бернем натякнув, що його уряд може розглянути можливість повернути Великобританію до Євросоюзу
Енді Бернем
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що його може розглянути спробу повернути країну до Європейського Союзу.

Про це пише Politico.

Виступаючи у вівторок у Ліверпулі на щорічній конференції керівної Лейбористської партії, Бернем заявив, що угода щодо Brexit, укладена консерваторами, завдала “більше шкоди, ніж користі”. 

Реклама

Він також пообіцяв окреслити своє бачення “різних варіантів довгострокових відносин Британії з нашими європейськими партнерами” під час саміту між Великою Британією та ЄС, що відбудеться пізніше цього року.

В інтерв’ю BBC Бернем зазначив: “Ми могли б розглянути пропозицію (колишнього міністра фінансів) Джорджа Осборна щодо митного союзу, звернути увагу на позицію ліберал-демократів стосовно єдиного ринку або ж піти на повне відновлення членства”.

Він додав: “Отже, безумовно, існують варіанти, які слід розглянути; нам потрібно оцінити, що є реалістичним, а також зважити всі “за” і “проти” кожного з них”.

Кір Стармер, попередник Бернема від Лейбористської партії, обіцяв не повертатися до єдиного ринку чи митного союзу ЄС. Адміністрація Бернема дотримуватиметься цієї позиції до загальних виборів, однак його крок заклав підґрунтя для спроби перезавантажити відносини вже після виборів – через десять років після референдуму щодо Brexit.

Опозиційні консерватори миттєво розкритикували зміну позиції Бернема. Заступник лідера партії Алекс Бургхарт заявив: “Не можна вірити жодному слову Енді Бернема. Ще кілька тижнів тому він казав, що хоче залишити суперечки щодо Brexit у минулому, а тепер знову втягує Британію в них, озвучуючи ідею повернення до ЄС”.

Читайте такожУ дебютній промові в парламенті новий прем'єр Британії розкритикував Брекзит

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies