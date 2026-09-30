Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Держспецзв’язку: кібератаки хакерів проти українців зосередилися на чотирьох напрямках

Зловмисники імітують ресурси держорганів України.

Держспецзв’язку: кібератаки хакерів проти українців зосередилися на чотирьох напрямках
Ілюстративне фото
Фото: Stock

У першому півріччі 2026 року понад 88% усіх кібератак в Україні були пов’язані зі шкідливим програмним забезпеченням (33%), соціальною інженерією (31%, зараженням (15%) та компрометацією систем (4,5%).

Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації. 

Зазначається, що зловмисники дедалі частіше роблять ставку не стільки на технічну складність, скільки на обман та довіру користувачів, йдеться у звіті "Кіберзагрози: Україна".

Однією з найпоширеніших тактик стало використання правдоподібного прикриття. Угруповання створюють фальшиві вебсторінки, що імітують ресурси самої команди CERT-UA, систему документообігу Верховної Ради України або платформу Brave1. Користувачам пропонують завантажити нібито "оновлення безпеки" чи "службовий модуль", що насправді є інструментом для віддаленого доступу до пристрою.

Крім того, хакери активно ховають своє шкідливе навантаження на легітимних платформах. Замість створення власних підозрілих сайтів, вони розміщують архіви з вірусами на відомих файлообмінниках і GitHub, а викрадені дані передають через боти в Telegram. 

"Така тактика робить мережевий трафік зловмисників схожим на звичайну активність користувачів, суттєво ускладнюючи роботу систем кіберзахисту", - зазначається в повідомленні. 

  • Раніше Служба безпеки України також повідомила, що росіяни створюють фейкові сторінки державних органів України і медіа. Так, Департамент кібербезпеки СБУ вже виявив та заблокував понад 50 ресурсів, що за своїм зовнішнім виглядом копіювали брендинг Служби безпеки. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies