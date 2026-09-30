У першому півріччі 2026 року понад 88% усіх кібератак в Україні були пов’язані зі шкідливим програмним забезпеченням (33%), соціальною інженерією (31%, зараженням (15%) та компрометацією систем (4,5%).
Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації.
Зазначається, що зловмисники дедалі частіше роблять ставку не стільки на технічну складність, скільки на обман та довіру користувачів, йдеться у звіті "Кіберзагрози: Україна".
Однією з найпоширеніших тактик стало використання правдоподібного прикриття. Угруповання створюють фальшиві вебсторінки, що імітують ресурси самої команди CERT-UA, систему документообігу Верховної Ради України або платформу Brave1. Користувачам пропонують завантажити нібито "оновлення безпеки" чи "службовий модуль", що насправді є інструментом для віддаленого доступу до пристрою.
Крім того, хакери активно ховають своє шкідливе навантаження на легітимних платформах. Замість створення власних підозрілих сайтів, вони розміщують архіви з вірусами на відомих файлообмінниках і GitHub, а викрадені дані передають через боти в Telegram.
"Така тактика робить мережевий трафік зловмисників схожим на звичайну активність користувачів, суттєво ускладнюючи роботу систем кіберзахисту", - зазначається в повідомленні.
- Раніше Служба безпеки України також повідомила, що росіяни створюють фейкові сторінки державних органів України і медіа. Так, Департамент кібербезпеки СБУ вже виявив та заблокував понад 50 ресурсів, що за своїм зовнішнім виглядом копіювали брендинг Служби безпеки.