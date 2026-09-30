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ДБР викрило розтрату бюджетних коштів під час закупівлі 24 тонн лікувальної грязі для ДСНС

До реабілітаційного центру на Одещині доставляли звичайну багнюку невідомого походження, яка не відповідала предмету закупівлі.

ДБР викрило розтрату бюджетних коштів під час закупівлі 24 тонн лікувальної грязі для ДСНС

Працівники ДБР викрили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі лікувальної грязі для Медичного реабілітаційного центру “Одеський” ДСНС України.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Виконувачка обов’язків керівника центру та головна медична сестра разом із представниками приватних компаній організували закупівлю 24 тонн лікувальної грязі вартістю майже 1 млн грн.

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У документах зазначили, що центр отримав товар належної якості та в повному обсязі. Насправді до закладу доставляли звичайну багнюку невідомого походження, яка не відповідала предмету закупівлі.

Щоб приховати підміну, оформлювали накладні та інші документи з неправдивими відомостями. На їх підставі бюджетні кошти перерахували приватній компанії.

ДБР також виявило ознаки штучної конкуренції на тендері: документи та печатки компанії-переможця зберігалися в одному офісі з документацією фірм, які формально брали участь у закупівлі як конкуренти.

Двом посадовицям реабілітаційного центру повідомлено про підозру у пособництві в розтраті майна та службовому підробленні (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України).

Керівник та менеджер приватної компанії підозрюються у пособництві в розтраті майна, а також у складанні та використанні підроблених документів.

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