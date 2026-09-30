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Reuters: Росія пригрозила НАТО ядерною зброєю у разі спроб ізолювати Калінінградську область

Неофіційний дипломатичний документ, за даними медіа, Москва передала Північноатлантичному альянсу.

Reuters: Росія пригрозила НАТО ядерною зброєю у разі спроб ізолювати Калінінградську область
Президент РФ Путін
Фото: EPA/UPG

Росія заявила НАТО про готовність застосувати ядерну зброю, якщо країни Альянсу спробують ізолювати Калінінградську область від решти території РФ. 

Про це йдеться в неофіційному дипломатичному документі, який Москва передала НАТО, пише Reuters.

Росія звинуватила Альянс у "небезпечному та безрозсудному курсі", який, на її думку, створює високі ризики прямого збройного конфлікту. Москва також допустила можливість ударів по центрах ухвалення рішень у країнах-членах НАТО від самого початку потенційного конфлікту.

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Російська сторона заявила, що для захисту своєї території готова використати весь доступний арсенал сил і засобів, включно з ядерною зброєю, якщо НАТО намагатиметься ізолювати Калінінградську область. 

Паралельно російські посольства щонайменше у трьох європейських країнах протягом останніх трьох днів звинувачували Альянс в загостренні напруженості через військові навчання та сценарії, пов’язані з Калінінградом. Водночас Москва відкинула звинувачення Заходу в тому, що Росія становить загрозу для Європи.

У НАТО вже направили Росії відповідь на документ

У НАТО підтвердили отримання російського документа. Представниця Альянсу Еллісон Гарт заявила, що відповідь вже відправили, наголосивши на оборонному характері Альянсу та відсутності загрози Росії з боку його навчань і діяльності.

В Альянсі також засудили погрози застосування сили, зокрема "безвідповідальну ядерну риторику", і закликали Росію припинити війну проти України.

Європейський високопосадовець у сфері оборони назвав нинішні російські погрози серйозними та заявив, що це перший подібний випадок від часів Холодної війни. 

  • Розвідка наголосила на існуванні низького, але зростаючого ризику обмеженого військового нападу Москви на країни НАТО, які з нею межують.
  • Також у НАТО запевнили, що готові реагувати на можливу ескалацію з боку Росії на східному фланзі Альянсу. Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Альянс має близько 4000 сторінок військових планів із захисту східного флангу – від сценаріїв мінімальної кризи чи втручання на території НАТО.
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