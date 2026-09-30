Міністр оборони Бельгії заявив про збільшення російських гібридних загроз і “похмуру зиму для Європи”

Особливе занепокоєння в нього викликає дедалі частіше використання Росією реактивних безпілотників.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що найближчими місяцями “побільшає дій у межах гібридних загроз” і попередив, що “на Європу чекає похмура зима”.

Про це повідомляє The Gurdian.

Виступаючи на саміті Euronews із питань оборони та космосу (Defence and Space Summit), Франкен зазначив, що гібридна війна – це не те, чим Росія займається лише останні два-три роки. За його словами, Москва має значно триваліший досвід і відповідну експертизу в цій сфері, через що західним країнам часто важко розслідувати такі інциденти та встановлювати відповідальність.

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Особливе занепокоєння в нього викликає дедалі частіше використання Росією реактивних безпілотників.

“Нам потрібно посилити нашу протиповітряну оборону, збільшити запаси та наростити обсяги виробництва. Усе має відбуватися швидше”, – сказав він.

За його словами, ще два роки тому Бельгія була “найгіршим учнем у класі” через низькі витрати на оборону, але відтоді ситуація покращилася, а планування в цій сфері активізувалося.

Він зазначив, що Європа надто звикла до комфортного соціального забезпечення за рахунок достатніх видатків на оборону, і тепер ситуація змінюється.

“Європа досягла значних успіхів в інвестуванні в “м’яку силу” та соціальний захист. Це чудово – мати пенсійну систему, системи соціального забезпечення на випадок хвороби чи втрати роботи; у нас усе це є. Але коли йдеться про війну чи гібридні загрози, ми залишаємося беззахисними. Тож так, ми опинилися в дуже складному становищі”, – додав Франкен.