ГУР розкрило 23 російські підприємства, які виробляють ракети для "Панцирів"

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило інформацію про 23 російські підприємства, які беруть участь у виробничій кооперації зі створення зенітних керованих ракет 95Я6 для комплексів "Панцир".
Дані про підприємства розмістили на порталі War&Sanctions.
За інформацією ГУР, ракети 95Я6 є основним боєкомплектом середньої дальності для різних модифікацій російських "Панцирів".
Ключову роль у їхньому виробництві відіграє Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова – головний розробник і виробник ракет 95Я6. Підприємство також бере участь у створенні озброєння для безпілотних комплексів "Оріон", керованих снарядів "Краснополь" та гармат для винищувачів Су.
Третина підприємств з переліку не перебуває під санкціями
Приблизно третина підприємств, дані про які оприлюднили, не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.
Зокрема, до таких підприємств належать:
- завод "Компонент", який виробляє безконтактні датчики цілей для ракет 95Я6,
- Саратовський електроприладобудівний завод імені Серго Орджонікідзе, що постачає блоки випромінювання та живлення,
- Тамбовський завод "Електроприбор", який виготовляє рульові прилади для цих ракет.
Що відомо про "Панцирі"?
"Панцирі" служать для протиповітряної оборони важливих районів, військових і промислових об’єктів. Росія також застосовує ці комплекси для посилення ППО на малих і гранично малих висотах та захисту від масованих атак із повітря.
Із 2023 року російські військові встановлюють "Панцирі" на дахах будівель у Москві. Цього року там також помітили модифікацію "Панцир-СМД-Е", яка замість автоматичних гармат використовує малі ракети ТКБ-1055 "Гвоздь".