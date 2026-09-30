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ГУР розкрило 23 російські підприємства, які виробляють ракети для "Панцирів"

Третина з підприємств, дані про які оприлюднила розвідка, не перебувають під санкціями.

ГУР розкрило 23 російські підприємства, які виробляють ракети для "Панцирів"
Ракета для ЗРК "Панцир"
Фото: ГУР МО

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило інформацію про 23 російські підприємства, які беруть участь у виробничій кооперації зі створення зенітних керованих ракет 95Я6 для комплексів "Панцир".

Дані про підприємства розмістили на порталі War&Sanctions. 

За інформацією ГУР, ракети 95Я6 є основним боєкомплектом середньої дальності для різних модифікацій російських "Панцирів".

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Ключову роль у їхньому виробництві відіграє Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова – головний розробник і виробник ракет 95Я6. Підприємство також бере участь у створенні озброєння для безпілотних комплексів "Оріон", керованих снарядів "Краснополь" та гармат для винищувачів Су.

Третина підприємств з переліку не перебуває під санкціями

Приблизно третина підприємств, дані про які оприлюднили, не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.

Зокрема, до таких підприємств належать: 

  • завод "Компонент", який виробляє безконтактні датчики цілей для ракет 95Я6, 
  • Саратовський електроприладобудівний завод імені Серго Орджонікідзе, що постачає блоки випромінювання та живлення, 
  • Тамбовський завод "Електроприбор", який виготовляє рульові прилади для цих ракет.

Що відомо про "Панцирі"?

"Панцирі" служать для протиповітряної оборони важливих районів, військових і промислових об’єктів. Росія також застосовує ці комплекси для посилення ППО на малих і гранично малих висотах та захисту від масованих атак із повітря.

Із 2023 року російські військові встановлюють "Панцирі" на дахах будівель у Москві. Цього року там також помітили модифікацію "Панцир-СМД-Е", яка замість автоматичних гармат використовує малі ракети ТКБ-1055 "Гвоздь".

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