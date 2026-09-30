ГУР розкрило 23 російські підприємства, які виробляють ракети для "Панцирів"

Третина з підприємств, дані про які оприлюднила розвідка, не перебувають під санкціями.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило інформацію про 23 російські підприємства, які беруть участь у виробничій кооперації зі створення зенітних керованих ракет 95Я6 для комплексів "Панцир".

Дані про підприємства розмістили на порталі War&Sanctions.

За інформацією ГУР, ракети 95Я6 є основним боєкомплектом середньої дальності для різних модифікацій російських "Панцирів".

Реклама

Ключову роль у їхньому виробництві відіграє Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова – головний розробник і виробник ракет 95Я6. Підприємство також бере участь у створенні озброєння для безпілотних комплексів "Оріон", керованих снарядів "Краснополь" та гармат для винищувачів Су.

Третина підприємств з переліку не перебуває під санкціями

Приблизно третина підприємств, дані про які оприлюднили, не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.

Зокрема, до таких підприємств належать:

завод "Компонент", який виробляє безконтактні датчики цілей для ракет 95Я6,

Саратовський електроприладобудівний завод імені Серго Орджонікідзе, що постачає блоки випромінювання та живлення,

Тамбовський завод "Електроприбор", який виготовляє рульові прилади для цих ракет.

Що відомо про "Панцирі"?

"Панцирі" служать для протиповітряної оборони важливих районів, військових і промислових об’єктів. Росія також застосовує ці комплекси для посилення ППО на малих і гранично малих висотах та захисту від масованих атак із повітря.

Із 2023 року російські військові встановлюють "Панцирі" на дахах будівель у Москві. Цього року там також помітили модифікацію "Панцир-СМД-Е", яка замість автоматичних гармат використовує малі ракети ТКБ-1055 "Гвоздь".