Сибіга: Росія готується інсценувати відео з жителями окупованих Олешок

На камеру людей змушуватимуть говорити, що вони мають достатньо їжі.

Росія готується зняти десятки постановочних відео за участю жителів окупованих Олешок на Херсонщині. На камеру людей змушуватимуть говорити, що вони нібито задоволені ситуацією, мають достатньо їжі та вдячні російським окупантам.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X, посилаючись на дані української розвідки.

Такі відео мають стати продовженням російської пропагандистської кампанії, яка триває протягом тижня. Росія заперечує проблеми в Олешках та намагається переконати, що гуманітарної катастрофи в місті немає.

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Сибіга зазначив, що спочатку російські військові окупували місто, перекрили цивільним шляхи для відступу та заблокували гуманітарну допомогу, а теперпланують використовувати місцевих жителів у постановочних пропагандистських матеріалах.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту та всі відповідні міжнародні організації посилити тиск на Москву та вимагати, щоб російські окупанти негайно припинили облогу Олешок", – наголосив урядовець.

Українські військові також намагаються допомогти людям у місті. Зокрема, нещодавно ЗСУ доставили гуманітарну допомогу за допомогою важких дронів.

Контекст

Раніше Центр протидії дезінформації повідомляв, що Росія намагається перекласти на Україну відповідальність за гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков визнав, що в місті склалася "критична ситуація".

За даними ЦПД, жителі Олешок фактично заблоковані та не мають належного доступу до продовольства і медичної допомоги. Водночас Пєсков заявив, що нібито українська влада "перешкоджає постачанню продуктів". У ЦПД назвали такі звинувачення типовим прийомом російської пропаганди.

Про критичну ситуацію в Олешках раніше заявляв і Сибіга. За його словами, у місті цивільні залишаються без достатньої кількості їжі, чистої води, ліків, електрики та медичної допомоги. Він зазначав, що серед тих, хто опинився в таких умовах, є діти.