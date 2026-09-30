Викрито поплічника Росії, який брав участь у репресіях під час окупації Херсона

Служба безпеки спільно з Національною поліцією та ДБР викрили ще одного поплічника Росії, який працював на ворога під час окупації Херсона.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

За результатами комплексних заходів затримано колишнього охоронця “райвідділу МВС РФ”, що діяв після захоплення міста у 2022 році.

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Встановлено, що фігурант брав безпосередню участь у репресіях, які росіяни проводили у захопленому на той час обласному центрі. Перебуваючи на посаді “помічника чергового” окупаційної установи, зловмисник безпосередньо здійснював облік викрадених учасників руху опору, яких ув’язнювали до камер режимного об’єкта.

Як з’ясувало розслідування, до 2022 року затриманий працював різноробочим на місцевому підприємстві з обробки металу.

Після захоплення Херсона він погодився увійти до складу створеного рашистами “дніпровського райвідділу мвс рф”.

За матеріалами справи, після звільнення портового міста ворожий поплічник втік до Миколаєва, де сподівався “залягти на дно”. Для цього він влаштувався охоронцем до місцевого кафе та домовився з його власниками проживати у закладі, щоб не привертати до себе уваги.

Співробітники СБУ встановили місцеперебування зловмисника і затримали неподалік від місця роботи.

За матеріалами Служби безпеки йому повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.