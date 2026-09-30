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​У Франції під час протестів школярів постраждали десятки людей

Серед потерпілих, кажуть в уряді Франції, – учні та працівники шкіл.

​У Франції під час протестів школярів постраждали десятки людей
Протести у Франції
Фото: EPA/UPG

У Франції під час хвилі протестів школярів через стан навчальних закладів та нестачу ресурсів постраждали 76 людей. Серед них – учні та працівники шкіл. 

Про це заявив міністр освіти Франції Едуар Жеффре, пише Reuters.

Протести та блокування шкіл тривають із минулого тижня. Учні вимагають збільшення фінансування освіти, найму вчителів на заміну та покращення умов навчання. За їхніми словами, у класах надто багато дітей, а педагогів не вистачає.

У Ліоні та Ліллі на вулицях чергувала поліція. Там протестувальники підпалювали сміттєві баки та кидали різні предмети.

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєз повідомив, що у вівторок під час протестів затримали близько 440 людей, більшість із них – неповнолітні. Також зафіксували сім випадків, коли в правоохоронців кидали соляну кислоту.

Контекст

Протести відбуваються на тлі ширшого страйку держсектору та напередодні представлення урядом бюджету Франції на 2027 рік. Очікується, що документ передбачатиме скорочення видатків для зменшення навантаження на державні фінанси.

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