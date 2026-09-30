Надзвичайна ситуація на борту літака flydubai: пасажири запобігли "жахливій катастрофі" (оновлено)

Міністерка транспорту Ізраїлю Мірі Регев вимагає призупинити всі рейси flydubai до країни після ранкового інциденту на борту літака, який прямував із Дубая до Тель-Авіва. Повітряне судно довелось екстрено садити в Саудівській Аравії після того, як воно подало сигнал про надзвичайну ситуацію.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Також Регев доручила Управлінню цивільної авіації перевірити, чи не порушили Об’єднані Арабські Емірати авіаційну угоду з Ізраїлем. Згідно з цією угодою, приземлятися в Ізраїлі можуть лише пілоти, які мають паспорти країн, що підтримують дипломатичні відносини з Ізраїлем.

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Перевірка пов’язана з наразі офіційно непідтвердженими повідомленнями про те, що другий пілот рейсу, якого деякі ЗМІ називають грмадянином Оману, нібито завдав ножового поранення капітану та намагався розбити літак. Пасажири начебто змогли його знешкодити. Літак посадили пілоти, які перебували в салоні. Ізраїль не має дипломатичних відносин з Оманом.

Пасажири запобігли жахливій катастрофі, – міністр

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір заявив, що ранковий інцидент на борту рейсу flydubai до Тель-Авіва свідчить про необхідність посилити військові кампанії Ізраїлю в регіоні.

Бен-Гвір подякував пасажирам, які, за його словами, допомогли запобігти можливій катастрофі. Він заявив, що Ізраїль має продовжувати військові дії, доки не досягне "повної перемоги" в Ірані, Лівані, Газі та на Західному березі річки Йордан.

Міністр фінансів Бецалель Смотрич заявив, що той, хто намагався збити літак і вбити 180 ізраїльтян, має понести відповідальність за свої дії, як і будь-яка держава чи терористична організація, яка могла його направити.

Що передувало?

Літак авіакомпанії flydubai, який виконував рейс із Дубая до Тель-Авіва, подав у польоті сигнали про надзвичайну ситуацію та можливе незаконне втручання. Зрештою повітряне судно здійснило посадку в аеропорту Табука в Саудівській Аравії.

Спочатку екіпаж літака передав код 7700 – міжнародний сигнал загальної надзвичайної ситуації. Через короткий час борт почав передавати код 7500, який використовується для позначення захоплення літака або іншого незаконного втручання.

За даними ізраїльських безпекових джерел, у напрямку літака вилетіли винищувачі Військово-повітряних сил Ізраїлю. Тим часом прем’єр-міністр та міністр оборони Ізраїлю провели екстрені консультації, повідомляли ізраїльські медіа.

Після подачі сигналів літак зник із деяких сервісів відстеження польотів.

На борту, за попередніми даними, перебували близько 180 пасажирів. Причиною екстреної посадки попередньо називали конфлікт між пілотами літака. Саме через цей інцидент екіпаж міг передати сигнали про загальну надзвичайну ситуацію та незаконне втручання.