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США вийшли з Групи держав проти корупції, – медіа

Раніше групу GRECO залишили Росія та Білорусь

США вийшли з Групи держав проти корупції, – медіа
Дональд Трамп в Ірландії
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати повідомили Раду Європи про вихід із Групи держав проти корупції (GRECO). Раніше організацію залишили лише Росія та Білорусь.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на заяви Ради Європи та Державного департаменту США.

У Вашингтоні пояснили рішення тим, що участь США в GRECO передбачає щорічний фінансовий внесок, однак, на думку американської адміністрації, не забезпечує відчутних переваг для національної безпеки.

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"Епоха виписування незаповнених чеків міжнародним бюрократичним системам закінчилася", – заявили в Держдепі.

Натомість американський уряд планує зосередитися на інших інструментах боротьби з корупцією, які вважає ефективнішими. Серед них – візові обмеження, санкції та цільова допомога для посилення закордонних кримінальних розслідувань корупційних злочинів.

GRECO заявила, що залишається відкритою до відновлення співпраці зі США в майбутньому. У Раді Європи також зазначили, що Сполучені Штати зробили "цінний внесок" у роботу групи та міжнародний досвід боротьби з корупцією.

GRECO – антикорупційний орган Ради Європи, який здійснює взаємну оцінку держав-учасниць та розробляє рекомендації щодо запобігання корупції.

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