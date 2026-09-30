Росіяни поширюють заяви про нібито причетність України до блокування евакуації цивільних в окупованих Олешках.

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На тлі міжнародної уваги до гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках Росія намагається перекласти відповідальність за неї на Україну.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, до поширення відповідних заяв залучені представники Міністерства закордонних справ РФ та окупаційної адміністрації.

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Зокрема, російська сторона поширює твердження про нібито "навмисну блокаду міста українськими дронами", "обстріли цивільного транспорту" та "мінування шляхів" українськими військовими.

У ЦПД зазначають, що таким чином Росія намагається дискредитувати зусилля України з порятунку цивільного населення та відвернути увагу від ситуації на окупованій території.

За твердженням Центру, саме російські військові блокують евакуаційні маршрути, не допускають міжнародні гуманітарні організації та утримують цивільних мешканців Олешок в умовах фактичної блокади.

Також у ЦПД заявили, що російські військові знищили критичну інфраструктуру міста, через що цивільні залишилися без необхідних продуктів і медикаментів.

Центр протидії дезінформації наголошує, що поширення російських заяв про нібито відповідальність України є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на виправдання дій РФ на окупованій території.