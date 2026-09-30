"Білі янголи" евакуювали жителів Краматорської громади під час атаки КАБами

Під час евакуаційного рейсу з селища Біленьке російські військові завдали удару керованими авіабомбами. Ворог влучив у напрямку, куди саме прямували поліцейські.

Про це повідомило МВС України.

"У момент виїзду з селища Біленьке ворог вдарив саме туди, куди прямували поліцейські. Рейс не зупинили: правоохоронці врятували і поранених, і тих, хто чекав на виїзд", – зазначають у повідомленні.