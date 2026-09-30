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"Білі янголи" евакуювали жителів Краматорської громади під час атаки КАБами

Попри російський авіаудар поліцейські продовжили евакуацію цивільних.

"Білі янголи" евакуювали жителів Краматорської громади під час атаки КАБами
евакуація цивільних з Краматорської громади
Фото: МВС України

Під час евакуаційного рейсу з селища Біленьке російські військові завдали удару керованими авіабомбами. Ворог влучив у напрямку, куди саме прямували поліцейські. 

Про це повідомило МВС України.

"У момент виїзду з селища Біленьке ворог вдарив саме туди, куди прямували поліцейські. Рейс не зупинили: правоохоронці врятували і поранених, і тих, хто чекав на виїзд", – зазначають у повідомленні.

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