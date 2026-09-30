Російська армія вдарила по торговельному центру у Харкові

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Російські військові завдали удару бойовим дроном по одному з торговельних центрів у Київському районі Харкова. Внаслідок атаки попередньо відомо про одну поранену людину.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Наразі інформація про наслідки удару уточнюється.

Це не перша атака російських військ на Харків за останню добу. 29 вересня росіяни також били по місту безпілотниками.