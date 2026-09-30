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Російська армія вдарила по торговельному центру у Харкові

Попередньо відомо про одну постраждалу людину.

Російська армія вдарила по торговельному центру у Харкові
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

Російські військові завдали удару бойовим дроном по одному з торговельних центрів у Київському районі Харкова. Внаслідок атаки попередньо відомо про одну поранену людину.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Наразі інформація про наслідки удару уточнюється.

Це не перша атака російських військ на Харків за останню добу. 29 вересня росіяни також били по місту безпілотниками.

  • Тоді, за даними мера Ігоря Терехова та начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, один із дронів упав біля багатоповерхового будинку в Київському районі. Внаслідок цього були пошкоджені вікна квартири та кондиціонер, обійшлося без постраждалих.
  • Пізніше Терехов повідомив про удар по Салтівському району. Там пошкодило вікна приватного будинку та автомобіль. Одна дитина зазнала гострої реакції на стрес. 
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