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Російські дрони летять до кордону з Польщею за допомогою ретрансляторів у Білорусі, - ДПСУ

Ретранслятори посилюють сигнал ударних безпілотників.

Російські дрони летять до кордону з Польщею за допомогою ретрансляторів у Білорусі, - ДПСУ
речник ДПСУ Андрій Демченко
Фото: скріншот з відео

Білорусь продовжує сприяти російським атакам по Україні, використовуючи ретранслятори та інші технічні засоби для посилення сигналу російських ударних безпілотників.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу в Укрінформі.

За його словами, ситуація безпосередньо на кордоні з Білоруссю суттєво не змінилася. Українські прикордонники не фіксують формування ударних груп, збільшення чисельності білоруських військових чи підрозділів РФ на території сусідньої країни.

Водночас білоруська сторона продовжує допомагати Росії застосовувати ударні БпЛА по території України. Йдеться, зокрема, про використання ретрансляторів та інших технічних засобів, які посилюють сигнал безпілотників.

Речник ДПСУ зазначив, що останнім часом, особливо від початку вересня, росіяни активніше застосовують дрони для ударів по західних областях України. Зокрема, атаки фіксують по Волинській області.  Російські безпілотники летять у напрямку пунктів пропуску, фактично наближаючись впритул до кордону з Польщею.

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