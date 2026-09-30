Синоптики попереджають про заморозки у перші дні жовтня

Вже завтра погодні явища охоплять західні та північні регіони, а також Вінницьку, Черкаську і Полтавську області.

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У перші дні жовтня у низці українських областей очікуються заморозки на поверхні ґрунту до мінус трьох градусів.

Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на Укргідрометцентр.

Вночі 1- 3 жовтня погодні явища охоплять західні та північні регіони, а також Вінницьку, Черкаську і Полтавську області.

2 жовтня заморозки поширяться на Кіровоградську, Дніпропетровську, Харківську та Луганську області.

3 жовтня мінусові температури на поверхні ґрунту прогнозують також у південній частині країни.

У ДСНС наголошують, що раптові заморозки можуть завдати шкоди незібраній городині.