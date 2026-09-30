Щодо кожного необхідного рішення є дата, до якої закон має бути проголосований і підписаний.

Премʼєр-міністр України Сергій Корецький під час спілкування із журналістами розповів, що Україна ризикує недоотримати 29,5 млрд доларів від партнерів, якщо не встигне виконати взяті на себе зобовʼязання.

«Що стосується $29,5 млрд – це кошти, які ми ризикуємо недоотримати до бюджету від міжнародних партнерів, якщо не виконаємо взяті на себе зобов’язання», – зазначив він.

За словами Корецького, уряд працює у максимально швидкому режимі, щоб до 15 жовтня виконати всі свої зобов’язання.

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«Уряд гарантує, що всі ці рішення виконає. Йдеться про постанови та різноманітні урядові рішення. Це дозволить забезпечити певну частину необхідного фінансування. Для решти необхідне ухвалення законів Верховною Радою. Необхідно прийняти все – і постанови, і закони. Тоді ми отримаємо всі гроші. Це критично важливо. Це необхідно зробити якнайшвидше», – сказав премʼєр.

У партнерів є свої процедури узгодження і виділення коштів, вони потребують часу, а для України цього часу зараз дуже мало, зазначив Корецький.

Він повідомив, що уряд працює із Верховною Радою, щоб зробити понеділок 12 жовтня сесійним днем, щоб проголосувати законопроєкти, необхідні для отримання цих коштів.

«Видатки бюджету прив’язані до конкретних строків: зарплати потрібно виплачувати щомісяця, відповідно, і доходи мають надходити вчасно. Ми передали депутатам конкретні дедлайни. Щодо кожного необхідного рішення є дата, до якої закон має бути проголосований і підписаний, щоб ми встигли отримати необхідні кошти», – додав глава уряду.