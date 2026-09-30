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1 жовтня в деяких регіонах України будуть застосовуватись графіки відключення світла

В "Укренерго" повідомили про графіки для бізнесу та пів черги для всіх категорій споживачів.

1 жовтня в деяких регіонах України будуть застосовуватись графіки відключення світла
Фото: Ігор Чайка / Facebook

В четвер, 1 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

З 08:00 - 21:00 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу,

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З 08:00 – 11:00 і 16:00 – 21:00 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом 0,5 черги).

Фото: "Укренерго"/Telegram

 Причиною запровадження обмежень є наслідки російських атак на енергооб'єкти.

В "Укренерго" зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Про це можна дізнатись на сторінках обленерго в кожному регіоні.

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