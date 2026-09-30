1 жовтня в деяких регіонах України будуть застосовуватись графіки відключення світла

В четвер, 1 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомили в "Укренерго".
З 08:00 - 21:00 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу,
З 08:00 – 11:00 і 16:00 – 21:00 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом 0,5 черги).
Причиною запровадження обмежень є наслідки російських атак на енергооб'єкти.
В "Укренерго" зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Про це можна дізнатись на сторінках обленерго в кожному регіоні.
- 30 вересня, внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей запроваджували аварійні відключення електроенергії.