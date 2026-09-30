ПАРЄ закликала Росію звільнити щонайменше 26 українських журналістів з полону

Парламентська асамблея Ради Європи закликала Росію негайно звільнити щонайменше 26 українських журналістів, яких незаконно утримують у Росії і на ТОТ України.

Відповідну резолюцію щодо зростання загроз медіаплюралізму та незалежності ЗМІ ПАРЄ ухвалила 30 вересня у Страсбурзі, ідеться у пресрелізі організації.

У документі війна Росії проти України названа найбільшою загрозою для журналістів у Європі. ПАРЄ наголосила, що журналісти є цивільними особами та перебувають під захистом міжнародного права, а навмисні напади на них і їхнє вбивство є воєнними злочинами.

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За даними ПАРЄ, щонайменше 26 українських медійників незаконно утримуються Росією або на окупованих територіях. Асамблея раніше також зазначала, що багато з них стикаються зі сфабрикованими кримінальними обвинуваченнями, тортурами та іншими порушеннями прав.

У резолюції окремо згадали українську журналістку Вікторію Рощину, яка загинула після перебування в російському полоні. ПАРЄ закликала притягнути до відповідальності винних у злочинах проти журналістів.

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Документ також стосується ситуації з медіа на тимчасово окупованих територіях України. ПАРЄ звернула увагу на захоплення та закриття українських редакцій, переслідування журналістів і заміну українського мовлення російською пропагандою.

Окремо Асамблея закликала європейські держави протидіяти російським і білоруським державним медіа, залученим до воєнної пропаганди, підтримувати українські редакції та сприяти розслідуванню злочинів проти журналістів.

Також ПАРЄ закликала забезпечити редакційну незалежність медіа, посилити прозорість їхньої власності та розглянути створення загальноєвропейської бази даних про власників медіа. Державам рекомендують переглянути законодавство, яке може використовуватися для тиску на журналістів, зокрема надто широкі норми щодо "фейків" або державної таємниці.