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Генсек НАТО заявив, що не сприймає серйозно ядерні погрози Росії щодо Калінінграда

На його думку, РФ вдається до погроз лише тому, що війна в Україні йде невдало для окупантів.

Генсек НАТО заявив, що не сприймає серйозно ядерні погрози Росії щодо Калінінграда
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що не сприймає серйозно ядерні погрози Росії щодо Калінінграда і що для території Альянсу немає безпосередньої загрози.

Рютте наголосив, що НАТО підготувалося і розпланувало дії для захисту кожного сантиметра території, передає Euronews

Якщо щось станеться, блок готовий дати відсіч, наголосив генсек НАТО. Ця заява з’явилася на тлі повідомлень ЗМІ про те, що Росія нібито надіслала в Альянс лист із попередженням щодо спроб відрізати Калінінград від її основної території. У Москві заявили про готовність використати весь свій арсенал, включно з ядерною зброєю.

Генсек НАТО відмовився підтвердити вміст листа та зазначив, що розкривати його має сама Росія. Він також відкинув ідею реальної ядерної загрози чи ескалації проти країн Балтії, наголосивши, що Путін ніколи не зможе перемогти Альянс.

Також Рютте повідомив, що Росія щомісяця втрачає на фронті 43 тисячі військових убитими або важкопораненими. Він підкреслив, що Київ почувається набагато краще, ніж рік тому, а союзники продовжують надавати військову підтримку.

Очільник НАТО закликав зберігати спокій, надалі підтримувати Україну і нарощувати інвестиції в оборону. За його словами, Росія вдається до погроз лише тому, що війна в Україні йде для неї невдало, і Москва прагне розколоти союзників та відвернути їхню увагу.

  • Агенція Reuters повідомляла, що Росія звинуватила Альянс у "небезпечному та безрозсудному курсі", який, на її думку, створює високі ризики прямого збройного конфлікту. Москва також допустила можливість ударів по центрах ухвалення рішень у країнах-членах НАТО від самого початку потенційного конфлікту.
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