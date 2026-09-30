Боєприпаси для F-16 та ПЗРК: Україна обговорила з Норвегією потреби ППО

Україна розвиває власні спроможності для протидії, однак розраховує на підтримку партнерів.

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Україна та Норвегія працюють над посиленням української протиповітряної оборони на тлі російських повітряних атак. Київ, зокрема, запросив боєприпаси для винищувачів F-16 та переносні зенітні ракетні комплекси.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову з норвезьким колегою Торе Сандвіком. Він поінформував його про наслідки російських ударів по цивільних об'єктах в українських містах, зокрема в Києві.

"Балістика і реактивні дрони – головні виклики для захисту неба. Україна розвиває власні спроможності для протидії цим загрозам. Вже є результати щодо збиття реактивних БпЛА. Водночас наша держава розраховує на подальшу підтримку партнерів", – наголосив Хмара.

Очільник Міноборони представив перелік нагальних потреб України для посилення захисту повітряного простору. Зокрема, йдеться про боєприпаси до F-16 та ПЗРК.

Євгеній Хмара подякував Норвегії за підтримку України. За даними Міноборони, Норвегія щороку спрямовує на допомогу Україні близько 1,3% власного ВВП, що становить приблизно $7 млрд.