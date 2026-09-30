Розробка перехоплювача Freyja у межах антибалістичної коаліції за участю 10 держав відбувається прискореними темпами. Перше перехоплення балістичної цілі планують провести до середини 2027 року.

Про це гендиректорка оборонної компанії FirePoint Ірина Терех заявила під час саміту з оборони і космосу в Брюсселі, пише Укрінформ.

За її словами, Freyja має стати протибалістичною системою ППО для Європи. Проєкт передбачає створення антибалістичного щита, який працюватиме за принципами, відмінними від американської системи Patriot.

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"Patriot – це абсолютно чудова, технологічно просунута система, одна з найкращих у світі, але вона ніколи не створювалася для такої кількості загроз, із якою ми зіткнулися зараз", – зазначила Терех.

Систему розробляють із фокусом на доступність, масштабованість та незалежність від іноземних постачальників. За словами гендиректорки FirePoint, компоненти Freyja мають бути дешевими, відтворюваними та виготовлятися переважно з європейських комплектувальних, які не підпадають під обмеження ITAR і не містять китайських складників.

Розробку здійснюють за прискореним графіком із використанням даних реальних бойових дій в Україні. Зокрема, до алгоритмів Freyja інтегрують інформацію про російські ракети «Іскандер» та північнокорейські ракети, які застосовувалися проти України.

"Ми розраховуємо здійснити перше перехоплення балістичної цілі до середини наступного року, що означає стиснення 40-річної програми у трохи більше ніж два роки", – сказала Терех.

Водночас вона наголосила, що Freyja не зможе одразу замінити Patriot, оскільки програма потребує подальшого розвитку.