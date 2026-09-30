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РФ атакувала Україну 285 ударними дронами, 254 БпЛА знищила ППО

Сили ППО знешкодили 146 із 174 реактивних дронів.

РФ атакувала Україну 285 ударними дронами, 254 БпЛА знищила ППО

Протягом дня 30 вересня, з 6:30 до 18:30, російські військові атакували Україну 285 ударними безпілотниками, із них 174 були реактивними.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, Сили ППО за цей період знищила 254 БпЛА, серед яких 146 реактивних.

Крім того, на східному напрямку російські війська завдали удару балістичною ракетою та застосували кілька ракет "Бандероль" і "Дань-Т". Інформацію уточнюють.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Станом на 18:30 у повітряному просторі України залишалося близько 10 ударних безпілотників.

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