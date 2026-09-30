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РФ вперше застосувала реактивний БпЛА з боєзарядом для ураження високовольтних опор, – "Флеш"

Імовірно, ворог планує атакувати важливі високовольтні ЛЕП.

РФ вперше застосувала реактивний БпЛА з боєзарядом для ураження високовольтних опор, – "Флеш"
безпілотник Герань-2 армії рф
Фото: Вікторія Найдьонова

Російські військові вперше застосували реактивний безпілотник із боєзарядом кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження, який створили для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій.

Про це позаштатний радник президента Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомив у Facebook.

За його словами, КРСН складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження. Його противник сьогодні застосував сьогодні вперше.

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"Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач", – зазначив Бескрестнов.

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