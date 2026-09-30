Фонд Притули, організація Fritt Ukraina та «Хартія» збирають 30 млн грн на баґґі та НРК для 21 полку безпілотних сил

Засоби використовуватимуть для бойової підтримки операцій та евакуації військовослужбовців з передової, зазначають у фонді

Благодійний фонд Сергія Притули, норвезька організація Fritt Ukraina та 2-й корпус НГУ «Хартія» оголосили збір на 20 роботизованих баґґі та НРК для 21-го полку безпілотних систем «Лава». Про це фонд повідомив у пресрелізі.

Благодійний фонд Сергія Притули та «Хартія» збирають 15 мільйонів гривень на п’ять екіпажів НРК для полку «Лава». Водночас норвезька організація Fritt Ukraina подвоїть зібрану українською стороною суму. Відтак, загальна мета кампанії становить 30 мільйонів гривень.

«Роботизовані баґґі та НРК дозволяють виконувати частину місій без водія на платформі. Їхня цінність — у можливості зменшувати ризики для бійців в умовах кілзони, тому кожна місія наземних роботів — це збережені життя хартійців, — наголошують у корпусі. Екіпажі, на які відкрили збір — повноцінна екосистема з роботизованих баґґі, евакуаційних і логістичних НРК, а також обладнання для операторів і інженерів. Їхня середня швидкість суттєво переважає стандартну швидкість НРК: 35 км/год проти звичних 15 км/год», — зазначають у фонді.

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Полк «Лава» створили у 2025 році як батальйон безпілотних систем у складі корпусу «Хартія». Навесні 2026-го «Лава» виросла до полку. Сьогодні підрозділ виконує бойові завдання на Харківському та Куп’янському напрямках.

Полк об'єднує повітряні безпілотники, наземні роботизовані комплекси, систему розвідки, цілевказання і управління ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target, Acquisition and Reconnaissance — аналітика, спостереження, цілевказання та розвідка) і власні R&D-лабораторії в єдиний організм, що забезпечує технологічну перевагу на полі бою.

«Хартія» була створена на початку повномасштабної війни у 2022 році як добровольче формування у складі ТрО ЗСУ. Бійці ДФТГ захищали Харківщину і одними з перших вийшли на державний кордон під час Харківської наступальної операції; пройшли бої на Сватівському напрямку та в Бахмуті. У 2023 році «Хартія» стала 13-ю бригадою оперативного призначення у складі НГУ, тримала рубежі на Куп'янсько-Лиманському напрямку, зокрема в Серебрянському лісі. З травня 2024-го бригада обороняє Харків та північ Харківщини. 15 квітня 2025 року в структурі НГУ створили два корпуси, зокрема, 2-й корпус «Хартія» на основі 13-ї бригади «Хартія». Його очолив полковник Ігор Оболєнський.

Fritt Ukraina — благодійна організація з Норвегії, яка з 2022 року системно підтримує Сили оборони України, зокрема «Хартія». Відтоді організація зібрала понад 570 млн норвезьких крон, передала українським підрозділам 1 150 транспортних засобів та 7 449 дронів, а також значні обсяги засобів зв’язку, генераторів та іншого обладнання.