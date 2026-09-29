Українська «Армолаб» модернізувала НРК «Робоноші» для евакуації поранених

Зокрема, НРК отримав другий акумулятор, що збільшило його заявлений пробіг до 20 км

Компанія «Армолаб» удосконалила наземний роботизований комплекс для медичного транспортування «Робоноші». Про це виробник повідомив у Facebook.

НРК «Робоноші» призначений для транспортування поранених. Він заміняє ручне перенесення поранених і використовується під час виконання допоміжних місій. Конструкцію комплексу доопрацювали безпосередньо з урахуванням досвіду використання Медичним угрупованням Куп'янського напрямку, зазначає виробник. Відео із тестуванням модернізованого комплексу прикріпили до допису: під час випробувань НРК перевозив співробітника компанії.

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Доступ до акумуляторів зробили відкритим, що має спростити та пришвидшити їхню заміну. Також виробник посилив крила фіксації: їх виготовили з товстішого металу та зміцнили вузли змикання для підвищення надійності конструкції під час руху.

На шасі встановили широкий допоміжний каток із вдосконаленим механізмом кінематичного розгортання. За задумом виробника, це має спростити складання комплексу, а також покращити стабілізацію та прохідність комплексу.

Ще одним доопрацюванням стала подушка на несучому полотнищі. Вона має запобігати асфіксії пораненого та зменшувати вібраційні навантаження під час транспортування.

Панель керування та приладів перенесли в торець подушки. Це забезпечує оператору зручніший доступ до кнопки увімкнення комплексу та моніторингу рівня заряду акумуляторів.

Змінили й розташування радіоприймача пульта керування — його помістили в окремий відсік у подушці з поворотною кришкою. Завдяки цьому приймач можна швидко замінити або виконати прив’язку пульта без використання спеціального інструменту.

Про випробування НРК «Робоноші» вперше стало відомо навесні 2026 року. На початковому етапі виробник позиціонував його як НРК малого радіуса дії, здатний транспортувати поранених, потерпілих або вантажі на відстань до 10 км. Під час випробувань НРК проходили пересічену місцевість із навантаженням до 100 кг.

«Армолаб» — українська інженерно-виробнича компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві наземних роботизованих комплексів для військових, рятувальних і спеціальних завдань. Компанія була заснована у 2025 році, її штаб-квартира розташована у Львові.

Крім «Робонош» серед розробок компанії — шестиколісні НРК Mamont і «Марсохід». Прототип Mamont компанія представила у березні 2026 року: він має масу близько 1,1 тонни, вантажопідйомність до 700 кг, запас ходу до 100 км та максимальну швидкість до 50 км/год. «Марсохід» розрахований на перевезення до 200 кг вантажу, має заявлений запас ходу до 60 км і швидкість до 14 км/год.

Співзасновник компанії Дмитро Мамонов, зокрема, брав участь у розробці ранньої версії TerMIT та працював над проєктом «Танкове бюро», з якого згодом виросла Numo Robotics.