На Чернігівщині розікрали понад 15 тисяч літрів дизелю, призначеного для прикордонників

Серед обвинувачених – двоє військовослужбовців та завідувач складу одного з прикордонних загонів.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

На Чернігівщині до суду скерували обвинувальний акт щодо учасників схеми розкрадання понад 15 тисяч літрів дизельного пального, призначеного для службового транспорту прикордонників.

Про це повідомила Національна поліція України.

Серед обвинувачених – двоє військовослужбовців та завідувач складу одного з прикордонних загонів. Як встановили правоохоронці, під час заправлення транспорту систематично недоливали пальне в баки, а різницю оформлювали як використане.

Реклама

Зібрані "надлишки" вивозили зі складу та зберігали у визначених місцях. Частину дизелю учасники схеми розподіляли між собою, а решту продавали за готівку за ціною нижчою за ринкову. Щоб приховати нестачу, службову документацію підробляли.

За даними слідства, одним із постійних покупців був депутат Березнянської селищної ради. Він придбав 5 тисяч літрів викраденого пального.

Схема діяла у 2025-2026 роках. Загалом учасники привласнили понад 15 тисяч літрів дизелю. Пальне мали використати для транспорту прикордонників, залученого до відсічі російській агресії.

Під час розслідування правоохоронці вилучили та повернули військовій частині близько 6 тисяч літрів паливно-мастильних матеріалів. Крім того, у фігурантів вилучили 305 тисяч гривень готівки, а на майно вартістю понад 1,5 млн гривень наклали арешт.

Фігурантам справи інкримінують розкрадання військового майна та співучасть у вчиненні цього злочину. Максимальне покарання за інкримінованими статтями – до 15 років позбавлення волі.