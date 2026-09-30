Новий раунд інвестицій очолив данський фонд North Ventures, до фінансування також долучилися фінський Sparkmind і британський Grenadyr

Британсько-українська оборонно-технологічна компанія Occam Industries залучила 3,8 млн євро інвестицій для розвитку та масштабування програмного забезпечення, яке забезпечує автономну роботу військових безпілотників. Про це Occam Industries повідомила виданню Defender Media.

Повторні інвестиції зробили Antler, Tech Horizons, T|Y|R.vc та Freedom Fund. Після нового раунду загальний обсяг фінансування цього року Occam Industries сягнув 7 млн євро — попередні 3 млн євро компанія залучила у лютому 2026 року в pre-seed раунді під керівництвом чеського Presto Tech Horizons.

Отримані кошти компанія планує спрямувати на подальші дослідження та розробку, посилення інженерної команди в Україні, прискорення розгортання технології, розширення інтеграцій із виробниками безпілотників та вихід на оборонні ринки Європи й країн НАТО.

Реклама

Occam розробляє програмне забезпечення для автономії військових дронів, яке можна встановлювати на серійні безпілотники різних виробників без зміни їхньої апаратної конструкції. Система працює на окремому недорогому обчислювальному блоці та інтегрується з платформами через модульну систему Occam Ludus.

За задумом компанії, технологія дає змогу безпілотникам виконувати завдання без постійного зв’язку з оператором та в умовах дії засобів радіоелектронної боротьби. Occam зазначає, що програмне забезпечення може продовжувати роботу навіть за повної втрати зв’язку із зовнішніми системами.

Першим рішенням на базі Ludus стала система Occam Ambush. Вона поєднує автономне виявлення, супровід і наведення на ціль та вже працює на серійних FPV-дронах в Україні. За даними компанії, нині Occam співпрацює з чотирма великими українськими виробниками безпілотників і 12 підрозділами ЗСУ.

У компанії повідомили, що технологія вже проходить розгортання та випробування разом із виробниками дронів і військовими підрозділами. Отриманий від них зворотний зв’язок використовують для подальшого вдосконалення продукту.

Occam Industries працює у Лондоні та Києві. В українському R&D-центрі компанії працюють фахівці з комп’ютерного зору та машинного навчання, інженери й ветерани бойових дій, а також на ротаційній основі — спеціалісти з ЄС.

Паралельно Occam веде переговори про нові інтеграції. Компанія очікує розширення співпраці з виробниками та військовими, а один із великих європейських партнерів, назву якого не розкривають, має розпочати роботу з Occam у 2026 році. Інші партнери, за планами компанії, можуть приєднатися у 2027 році.

Також Occam розробляє нові застосування своєї технології, зокрема донаведення для дронів-перехоплювачів, рішення для розвідки, мінування та зіставлення цілей у далекобійних ударних місіях.