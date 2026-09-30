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Російські окупанти знову завдали авіаударів по Сумах та громаді. Ворог скинув шість КАБів. Є влучання у трьох локаціях, шестеро поранених.

Фото: Сумська МВА

Про це повідомляє очільник Сумької МВА Сергій Кривошеєнко.

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"Після 15.00 ворог наніс авіаудар по Сумах та Сумській громаді 6-ма КАБАми. Зафіксовано влучання на 3 локаціях Ковпаківського району міста та у Піщанському старостаті", – ідеться у повідомленні.

Поранення отримали щонайменше 6 цивільних, які перебували у приватному житловому секторі. Також уражено обʼєкти міської інфраструктури, приватні будинки, цивільне промислове підприємство.

Фото: Сумська МВА

Через авіаудар виникли перебої в електропостачанні.

Інформація оновлюється.