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Армія РФ скинула шість КАБів на Суми та громаду, є постраждалі

Виникли перебої в електропостачанні. 

Армія РФ скинула шість КАБів на Суми та громаду, є постраждалі
наслідки російських авіаударів по Сумах
Фото: Сумська МВА

Російські окупанти знову завдали авіаударів по Сумах та громаді. Ворог скинув шість КАБів. Є влучання у трьох локаціях, шестеро поранених.

Фото: Сумська МВА

Про це повідомляє очільник Сумької МВА Сергій Кривошеєнко.

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"Після 15.00 ворог наніс авіаудар по Сумах та Сумській громаді 6-ма КАБАми. Зафіксовано влучання на 3 локаціях  Ковпаківського району міста та у Піщанському  старостаті", – ідеться у повідомленні. 

Поранення отримали щонайменше 6 цивільних, які перебували у приватному житловому секторі. Також уражено обʼєкти міської інфраструктури, приватні будинки, цивільне промислове підприємство.

Фото: Сумська МВА

Через авіаудар виникли перебої в електропостачанні. 

Інформація оновлюється.

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