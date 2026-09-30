Російські окупанти знову завдали авіаударів по Сумах та громаді. Ворог скинув шість КАБів. Є влучання у трьох локаціях, шестеро поранених.
Про це повідомляє очільник Сумької МВА Сергій Кривошеєнко.
"Після 15.00 ворог наніс авіаудар по Сумах та Сумській громаді 6-ма КАБАми. Зафіксовано влучання на 3 локаціях Ковпаківського району міста та у Піщанському старостаті", – ідеться у повідомленні.
Поранення отримали щонайменше 6 цивільних, які перебували у приватному житловому секторі. Також уражено обʼєкти міської інфраструктури, приватні будинки, цивільне промислове підприємство.
Через авіаудар виникли перебої в електропостачанні.
Інформація оновлюється.
- 29 вересня росіяни вдарили чотирма КАБами по цивільній інфраструктурі міста Суми. В результаті удару загинули двоє людей, які перебували у своїх домівках у приватному секторі. Загиблими є 70-річна жінка та 74-річний чоловік.