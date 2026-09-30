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​СБУ: Двоє людей отримали довічне за коригування обстрілів РФ у п’яти областях України

Зловмисники під виглядом сімейної пари об’їжджали регіони і збирали інформацію про Сили оборони для росіян.

​СБУ: Двоє людей отримали довічне за коригування обстрілів РФ у п’яти областях України
СБУ
Фото: СБУ

Суд призначив довічне ув'язнення із конфіскацією майна двом зрадникам, яких викрили у серпні 2024 року в Краматорську. 

Засуджені співмешканці на замовлення Росії коригували ворожий вогонь у п’яти областях України, повідомила Служба безпеки.

Під виглядом сімейної пари зловмисники об’їжджали Донецьку, Київську, Чернігівську, Полтавську і Черкаську області. Там вони відстежували локації Сил оборони й енергетичних об’єктів, по яких Росія готувала серії масованих обстрілів.

Розслідування з’ясувало, що завдання ФСБ виконував раніше двічі засуджений за крадіжки і грабіж наркозалежний житель Краматорська разом зі своєю співмешканкою. Вона потрапила в поле зору російських спецслужб під час пошуку швидкого заробітку в Телеграмі. За вказівками кураторів вони зливали ворогу позиції ППО, командні пункти, логістичні центри українських військ і ключові об’єкти енергетики.

Для збору інформації зловмисники орендували житло з видом на потенційні цілі і встановлювали на вікнах телефони з віддаленим доступом для російської спецслужби. Співробітники СБУ затримали агентів у Краматорську, куди ті повернулися для нових розвідвилазок.

Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони й кошти з Росії, які намагалися легалізувати через аванс за купівлю житла. Суд визнав зловмисників винними у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою в умовах воєнного стану, а також у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

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