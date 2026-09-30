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На Херсонщині від російського обстрілу постраждав цивільний

Окупанти вдарили по Нововоронцовці.

На Херсонщині від російського обстрілу постраждав цивільний
Ліквідація наслідків російського удару
Фото: ДСНС

Російські війська продовжують терор цивільного населення Херсонської області. Під ворожим обстрілом опинилася Нововоронцовка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Приблизно о 14:35 російські окупанти знову обстріляли Нововоронцовку. Під ворожий удар потрапив 56-річний чоловік, який йшов вулицею. Він отримав уламкові поранення ноги, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", – ідеться у повідомленні. 

Бригада "екстренки" доставила постраждалого до лікарні. Його стан – середнього ступеня тяжкості.

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