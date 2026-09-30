На Херсонщині від російського обстрілу постраждав цивільний

Російські війська продовжують терор цивільного населення Херсонської області. Під ворожим обстрілом опинилася Нововоронцовка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Приблизно о 14:35 російські окупанти знову обстріляли Нововоронцовку. Під ворожий удар потрапив 56-річний чоловік, який йшов вулицею. Він отримав уламкові поранення ноги, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", – ідеться у повідомленні.
Бригада "екстренки" доставила постраждалого до лікарні. Його стан – середнього ступеня тяжкості.
- Унаслідок ранкових обстрілів у Херсоні та області поранень зазнали троє цивільних. У Херсоні окупанти атакували велосипедиста.