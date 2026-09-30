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Українська Frontline Robotics представила НРК «Фродо». Що він уміє

У компанії зазначили, що «Фродо» вже пройшов кодифікацію

Українська Frontline Robotics представила НРК «Фродо». Що він уміє
Фото: Frontline Robotics

Українська компанія Frontline Robotics представила наземний роботизований комплекс «Фродо», призначений для виконання логістичних, ударних та евакуаційних завдань. Про це компанія повідомила у Instagram.

За даними Frontline Robotics, НРК має колісну формулу 6×6, може перевозити до 400 кг вантажу та має запас ходу до 150 км.

Максимальна заявлена швидкість «Фродо» становить 40 км/год, тоді як оптимальною для експлуатації виробник називає швидкість 30 км/год. Платформа має кліренс від 170 до 330 мм та, за даними компанії, здатна продовжувати рух навіть після втрати одного з коліс.

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НРК розрахований на різні конфігурації залежно від завдання. Оптимальним навантаженням Frontline Robotics називає 200 кг, максимальним — 400 кг. Для виконання ударних місій на «Фродо» можна інтегрувати турель «Буря».

Для керування та передачі даних робот може використовувати Starlink, ELRS та LTE. Комплекс обладнаний двома камерами для роботи вдень і вночі, а також підтримує інтеграцію систем зв'язку Silvus, ELRS, TBS і тепловізійних камер.

Frontline Robotics — українська оборонно-технологічна компанія, заснована у серпні 2023 року. Вона розробляє повітряні та наземні роботизовані системи для розвідки, логістики, ударних і штурмових завдань. Серед основних розробок компанії — багатоцільовий БпЛА «Лінза», розвідувальний дрон «Зум», роботизована турель «Буря», а також наземні роботизовані комплекси, зокрема «Фродо». 

Frontline Robotics також розвиває міжнародну кооперацію. У 2025 році компанія уклала стратегічне партнерство з німецькою Quantum Systems, яка придбала 10% Frontline Robotics. Наприкінці 2025 року вони створили спільне підприємство Quantum Frontline Industries, де в межах ініціативи Build with Ukraine виробляють українські дрони Linza та Zoom для Сил оборони України. Першу партію виготовлених у Німеччині Linza передали Україні у квітні 2026 року.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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