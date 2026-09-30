«Українська бронетехніка» представила «Новатор 2» з дистанційно керованим броньованим модулем

У компанії кажуть, що модуль уже пройшов випробування і перебуває на завершальному етапі кодифікації

«Українська бронетехніка» інтегрувала дистанційно керований броньований модуль українського виробництва на бронеавтомобіль «Новатор 2». Про це повідомили у компанії

Згідно з даними «Української бронетехніки», модуль оснащений 12,7-мм кулеметом Browning із боєкомплектом 300 набоїв, забезпечує поворот на 360° та вертикальне наведення від −3,5° до +61,9°. Броньований корпус має 4 клас захисту та здатен витримувати влучання куль калібру 5,45×39 мм та 7,62×54 мм. Модуль обладнаний тепловізійним комплексом Archer TSA 7/75 та цифровим прицілом ATN X-SIGHT 5 5–25X. Автономність роботи становить 6–8 годин, а перезаряджати озброєння можна як зсередини, так і зовні машини.

Реклама

«Сьогодні ми продемонстрували представникам Сил оборони можливості нашого модуля на стрільбищі. За результатами отримали 90% влучань у мішені на дистанціях 100, 350, 600 та 1000 метрів, а також продемонстрували стрільбу в русі та по дронах. Військовослужбовці високо оцінили роботу модуля та його бойові можливості», — розповів представник компанії-партнера.

Фото: «Українська бронетехніка»

В «Українській бронетехніці» зазначили, що модуль уже повністю пройшов дослідницькі випробування відповідно до програм і методик та перебуває на завершальному етапі кодифікації.

За словами представника Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ Сергія Ружинського, модуль крім «Новатора» адаптований також до бронетранспортера М113 та бойової розвідувально-дозорної машини БРДМ-2.

«Новатор» — український бронеавтомобіль виробництва компанії «Українська бронетехніка», створений на посиленому шасі Ford F-550. Перший прототип представили у грудні 2017 року, а з 2019-го машини почали надходити до Сил оборони. Базова версія розрахована на екіпаж із двох людей і трьох бійців десанту, має колісну формулу 4×4, бойову масу близько 8,8 т, двигун потужністю 300 к. с., максимальну швидкість до 120 км/год і запас ходу близько 700 км.

Після початку повномасштабної війни платформу розвинули у сімейство машин. У 2023 році представили «Новатор-2» — десятимісну версію з посиленою підвіскою, покращеним керуванням та протимінним захистом. У березні 2024 року представили 10-місний «Новатор» з бойовим модулем «Таврія-14,5». На базі платформи створили санітарну версію «Новатор 2С», командно-штабну та піротехнічну модифікації.