ЦПД: Росія розгорнула нову дезінформаційну кампанію в TikTok

Одні персонажі вдають із себе жителів українських міст і висловлюють зневіру, а так звані «закордонні патріоти» закликають воювати далі.

Центр протидії дезінформації зафіксував нову дезінформаційну кампанію росіян у мережі TikTok.

Вона спрямована на деморалізацію українського суспільства і створення штучного конфлікту між тими, хто залишається в Україні, та тими, хто виїхав за кордон, зауважили в ЦПД.

Мережа акаунтів масово поширює створені штучним інтелектом відео, які стилізують під звичайні селфі. Сценарій таких роликів будують на штучному контрасті. Персонажі, які вдають із себе жителів українських міст, висловлюють зневіру, а так звані «закордонні патріоти» закликають воювати далі.

У ЦПД наголосили, що російська пропаганда використовує цей формат як грубу маніпуляцію. Навмисне зіставлення двох крайніх позицій має викликати роздратування та сформувати в громадян негативне ставлення до подальшого спротиву російській агресії.

За даними Центру, Росія прагне посіяти внутрішній розкол серед українців, спровокувати взаємну недовіру і деморалізувати суспільство.