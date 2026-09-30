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ЦПД: Росія розгорнула нову дезінформаційну кампанію в TikTok

Одні персонажі вдають із себе жителів українських міст і висловлюють зневіру, а так звані «закордонні патріоти» закликають воювати далі.

ЦПД: Росія розгорнула нову дезінформаційну кампанію в TikTok
пропагадистські відео в TikTok
Фото: ЦПД

Центр протидії дезінформації зафіксував нову дезінформаційну кампанію росіян у мережі TikTok. 

Вона спрямована на деморалізацію українського суспільства і створення штучного конфлікту між тими, хто залишається в Україні, та тими, хто виїхав за кордон, зауважили в ЦПД.

Мережа акаунтів масово поширює створені штучним інтелектом відео, які стилізують під звичайні селфі. Сценарій таких роликів будують на штучному контрасті. Персонажі, які вдають із себе жителів українських міст, висловлюють зневіру, а так звані «закордонні патріоти» закликають воювати далі.

У ЦПД наголосили, що російська пропаганда використовує цей формат як грубу маніпуляцію. Навмисне зіставлення двох крайніх позицій має викликати роздратування та сформувати в громадян негативне ставлення до подальшого спротиву російській агресії.

За даними Центру, Росія прагне посіяти внутрішній розкол серед українців, спровокувати взаємну недовіру і деморалізувати суспільство.

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